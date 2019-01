Ornella Vannoni imbarazza Amedeus in diretta: «Spero di non addormentarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ornella Vanoni, simpatica come sempre, imbarazza Amadeus in diretta: «Spero di non addormentarmi», dice al conduittore durante un siparietto esilarante a "Ora o mai più".Tutto comincia quando Amadeus si rivolge alla cantante: «Voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia trasmissione - attacca il conduttore -. Sei pronta per questa avventura?».Lei, serafica e senza peli sulla lingua risponde senza tentennamenti: «Sì, spero solo di non addormentarmi perché di solito verso le 10 e mezza ho un crollo». Imbarazzo e qualche risata in diretta del pubblico divertito. Sui social intanto la Vanoni spopola. A leggere i commenti, la cantante è già stata promossa a regina incontrastata dei social.