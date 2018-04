Morta Isabella Biagini, aveva 74 anni. Era ricoverata da un mese

Il Messaggero.it

Nata nel 1943 a Roma, aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film Le amiche di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni Sessanta e Settanta e la partecipazioni a diverse commedie all'italiana da Amore all'italiana di Steno a Boccaccio di Bruno Corbucci, e commedie musicali da Non cantare, spara (1968) con il Quartetto Cetra a Bambole, non c'è una lira (1978) e C'era una volta Roma (1979). Ironica e dissacrante, aveva un talento anche come imitatrice, indimenticabile la sua Mina. Segnata da una vita sentimentale difficile e da due matrimoni falliti, ha avuto una figlia Monica, morta nel 1998. Nel 2016 aveva denunciato la sua difficile condizione economica.

Addio all'attrice e showgirl, all'anagrafe Concetta Biagini. L'attrice capitolina, che aveva 74 anni, si è spenta stamane alle 8.52 nella clinica "Antea Hospice" al Santa Maria della Pietà a Roma dove era ricoverata da un mese per cure palliative. Aveva avuto un'ischemia lo scorso novembre e da allora si erano perse le sue tracce, tanto che in tv c'erano stati molti appelli.LEGGI ANCHE ----> Investita dopo lo sfratto: «Stavo andando a Lourdes» "La signora Biagini ci ha lasciati questa notte alle 03.40". E' quanto ha dichiarato a Il Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, il dott. Umberto Palleschi, dell'Antea Hospice, dove la Biagini era ricoverata da circa un mese. "Era affetta da una malattia che non poteva guarire - ha aggiunto - non posso dire di più per motivi di privacy".LEGGI ANCHE: Isabella Biagini investita dopo lo sfratto: «Stavo andando a Lourdes» LEGGI ANCHE: Incendio nella casa dell'attrice Isabella Biagini, sfrattata e in stato di indegenza: il suo dramma in tv