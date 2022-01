Mietta: «Non mi sono vaccinata per paura, ma non chiamatemi No vax»

Mietta spiega le sue ragioni. La cantante, che recentemente ha partecipato a Ballando Con Le Stelle (dove è risultata positiva), ha raccontato a Verissimo la scelta di non vaccinarsi anche dopo il contagio: «Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto».

Ballando con le Stelle, Mietta in lacrime per la polemica sul vaccino: «Tanto odio sui social, ho sofferto molto»

E infatti non ha escluso che non possa farlo, anzi. «Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto - ha raccontato - Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una No vax. Mio figlio? Questa è una domanda un po’ difficile. Non lo so, in questo momento non saprei cosa rispondere».