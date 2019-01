Matera in festa: Capitale della cultura. Conte: riscossa del Sud DIRETTA

«Questa è la riscossa di Matera e del Sud», ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell'auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019.







All'esterno, nel grande spazio aperto della Cava del Sole, si è svolta, alla presenza di oltre tremila persone, la prima parte della giornata inaugurale di Matera 2019. In serata, dopo una visita nel centro storico a ridosso dei rioni Sassi, Conte sarà in piazza San Pietro Caveoso per il momento clou della giornata che sarà trasmesso dalle ore 18:50 in diretta eurovisione su Rai1 e al quale è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



«Da uomo del Sud, da presidente del Consiglio ho fiducia che dal riscatto di Matera parta il riscatto dell'intero Sud, perché il futuro sia qui», ha detto Conte, «Servono - ha aggiunto - investimenti che il Governo sosterrà». «Matera non è solo passato, ma è anche futuro. Matera è una città che trae dai Sassi la linfa per proiettarsi nel futuro. Molti giovani che in passato trovavano il loro futuro altrove, sono tornati a casa, favoriti dall'incremento della domanda turistica». È «responsabilità del Governo investire al Sud e per il Sud» . «Da qui deve partire un progetto di più ampio respiro per tutto il Meridione». «Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia». «Questa città offre una dimostrazione importante dell'estetica. E i Sassi - ha aggiunto - confermano i tratti enigmatici della bellezza».

«Stiamo parlando con La Scala per fare qualcosa a Matera. La Scala mi ha spiegato che c'è la possibilità di fare a distanza, fuori Milano, dei pezzi di opera, opere condensate, che durano un'oretta invece di tre ore», ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Per la Cava del Sole il Mibac ha investito 5 milioni di euro per renderla agibile in modo stabile per i grandi eventi all'aperto e al chiuso all'interno del nuovo centro polifunzionale.

