Massimo e Paolo Ciavarro ai Soliti Ignoti, entra il parente misterioso e spiazza tutti. Fan increduli: «È lei?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1 condotto da Amadeus. Ospiti-detective del giorno Paolo e Massimo Ciavarro. Anche stasera si è giocato per donare il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. L'indagine di padre e figlio è altalenante. Massimo e Paolo incappano in alcuni errori e arrivano alla fase finale con un tesoretto di 30mila euro. Entra il parente misterioso, si tratta di una donna. I due detective vip, data l'aspetto giovane, pensano che si tratti della sorella di uno degli ignoti. Padre e figlio però decidono di non raddoppiare e chiedono il grado di parentela. E qui arriva la sorpresa. Il parente misterioso si chiama Margherita ha 58 anni ed è la mamma di uno degli ignoti. Immediati i commenti su Twitter: «Ma è giovanissima, è la prima volta che un concorrente si porta così bene gli anni...». E ancora: «Lei è una mamma? Sembra una ragazzina». Alla fine, Massimo e Paolo Ciavarro non riescono a indovinare il figlio della signora (l'ignota numero1). Domani si torna a giocare per la solidarietà.

