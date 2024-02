Grande Fratello, Marco Maddaloni lascia il programma: cosa è successo nella notte

La puntata del Grande Fratello è terminata, ma non le sorprese e i colpi di scena. Nella notte, infatti, Marco Maddaloni ha lasciato la Casa del reality. Il gieffino è entrato nel confessionale dopo la fine della diretta, senza poi uscirne più. Il comunicato è chiaro e arriva alle 5 del mattino dai profili social: «Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali». I coinquilini, venuti a sapere della notizia hanno reagito in modo molto sospetto e Paolo Masella ha rivelato il motivo di questo allontanamento a sorpresa.

Paolo Masella rivela il motivo dell'uscita di Marco Maddaloni

Poco prima della fine della diretta dalla Casa di Mediaset Extra, chi è rimasto sveglio fino a tardi ha potuto notare Beatrice e Paolo che discutevano sull'allontanamento di Marco e il concorrente ha rivelato il motivo: «Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più.

Voleva sapere informazioni sul contratto».

Nulla di preoccupante, quindi per Maddaloni che doveva solo rileggere le clausole del gioco. L'informazione acquisita, tuttavia, sembrebbe non essere piaciuta ad Anita che, invece, non è mai uscita dalla casa: «Ragazzi adesso però devo dirvi una cosa. Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese. Cioè veramente li sto invidiando».

La finale si sta avvicinando e ogni momento per riposare fuori dal gioco diventa oro colato.