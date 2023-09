Luisa Ranieri nuda per Sorrentino, l'attrice rivela: «Le mie figlie quel film non l'hanno visto, mi vergogno»

Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più apprezzate dagli appassionati di cinema che la seguono con molto affetto anche sui social media. Luisa, però, oltre ad amare il suo lavoro e il fatto di cambiare identità e trasformarsi ogni volta in un personaggio diverso, ama anche la sua famiglia ed è una mamma molto attenta e premurosa. Proprio per questo, in una recente intervista, ha raccontato il motivo per cui le sue bambine non hanno mai visto "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, pellicola in cui lei è una dei protagonisti.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, vacanza d'amore alle Maldive: le foto social

Le dichiarazioni di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è stata intervistata da Grazia dove ha raccontato uno dei momenti più difficili sul set di "È stata la mano di Dio", ovvero quando si è spogliata: «Non è facile stare nuda davanti a una troupe e ai colleghi. Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza. Due o tre sere prima di girare quella scena, ho avuto una specie di attacco di panico, ma mio marito mi ha detto: "Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere". Le sue parole mi hanno aiutato moltissimo. Se in questa fase della mia vita la mia femminilità è matura, più rilassata, lo devo a Luca.

Col suo amore, col suo sguardo, mi ha sempre detto: "Va tutto bene, non devi temere, non devi dimostrare niente a nessuno". Poi le figlie danno un senso di responsabilità: ho dovuto fare un processo di accettazione per insegnare loro l’accettazione».

Le parole di Luisa Ranieri

Infine, Luisa Ranieri ha raccontato che il film lo hanno visto anche la mamma e il fratello che, quindi, hanno assistito anche alla scena di nudo: «Mi sono vergognata come una ladra, però. Mio fratello Alessandro, grande appassionato di Sorrentino, mi ha detto: "Sai Lu', il film è così potente, così bello, che quel nudo serve a raccontare la follia di lei, descrive una donna infelice, una depressa liquidata come pazza"».