Loredana Bertè, come sta oggi? Nessun intervento, forse oggi le dimissioni (ma è a rischio il concerto a Varese)

Nessuna operazione per Loredana Bertè.

Le condizioni di salute della 73enne cantante, che è ricoverata in una clinica di Roma dopo l'improvviso malore di lunedì sera, migliorano. E già oggi la diva potrebbe lasciare la struttura. Così, almeno, trapela da fonti vicine alla cantante. Che smentiscono le voci relative ad un possibile intervento chirurgico, riferite dal quotidiano La Stampa e circolate nella giornata di ieri. Dopo le cure e l'esito delle analisi alle quali ha dovuto sottoporsi, Bertè si aspetta di lasciare già nel pomeriggio di oggi la clinica nella quale era stata ricoverata due giorni fa. I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Ma è in forte rischio il concerto in programma dopodomani, venerdì 15 marzo, al Teatro di Varese: la cantante potrebbe avere bisogno di alcuni giorni di riposo prima di tornare sul palco.

Il malore

Mancava un'ora e mezza all'inizio dello show, già rimandato lo scorso anno per non meglio specificati motivi di salute, quando lunedì sera una comunicazione da parte del suo entourage ha informato i fan di un «improvviso dolore addominale» che ha colto la voce di Non sono una signora nella sua camera d'hotel, il Gran Meliá al Gianicolo. Il medico chiamato d’urgenza dall'entourage a verificare le condizioni di salute della diva, preoccupato per i dolori di cui riferiva, ha disposto un immediato trasferimento presso una clinica privata, dove la Bertè è stata ricoverata, mentre i fan già arrivati fuori dal Brancaccio apprendevano increduli la notizia.

L'operazione lo scorso anno