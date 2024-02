Katia Follesa, malore sul palco durante il suo spettacolo a Taranto: «Grazie ai soccorritori del 118»

Momenti di preoccupazione per Katia Follesa.

La conduttrice ha dovuto affrontare un piccolo incidente durante il suo spettacolo "Ti posso spiegare" insieme ad Angelo Pisane a Taranto nel Teatro Orfeo. A quanto pare l'attrice si è sentita male tant'è che sono arrivati anche i soccorsi e lo spettacolo è stato rimandato. A raccontare quanto è accaduto è stata proprio Katia attraverso le sue Instagram stories.

Katia Follesa su Instagram

«Sono davvero mortificata, mi scuso immensamente con il pubblico di Taranto - ha scritto Katia Follesa attraverso le sue Instagram stories -. La data verrà recuperata a maggio. Grazie ai soccorritori del 118. Sto un pochino meglio, grazie». Non ci sono maggiori dettagli su cosa sia accaduto quindi non è chiaro se lei sia stata poco bene oppure si sia fatta male. Lo show è stato interrotto a causa di un malore di Katia Follesa che non ha permesso il proseguo dello spettacolo tant'è che è stato rimandato nel mese di maggio.

Lo spettacolo

Katia Follesa ha conquistato il pubblico e ora fa innamorare anche quello dell'èlite teatrale. Con lo spettacolo "Ti posso spiegare", Katia e Angelo parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza dello show precedente, ai veri e propri duelli verbali, si alterneranno alcune parti comiche in cui i due mostreranno le dinamiche uomo donna nella convivenza.