Julian Sands, resti umani trovati in un'area selvaggia della California: potrebbero essere dell'attore scomparso da 5 mesi

Resti umani sono stati trovati in un'area selvaggia nel sud della California, dove gli investigatori stavano cercando l'attore britannico scomparso Julian Sands.

Si tuffa nel Lago di Garda e annega, Alessio Manfredini muore a 25 anni sotto gli occhi del fratello: gli amici lo hanno trovato sul fondale

I resti umani ritrovati in California

«Degli escursionisti hanno avvisato l'ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy», ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in un comunicato stampa. Gli investigatori affermano che l'identificazione dei resti dovrebbe essere completata la prossima settimana.

Le ricerche

La ricerca di Sands, di cui non si hanno notizie da gennaio, quando è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles, si è concentrata nell'area del Monte Baldy dopo che gli investigatori hanno individuato segnali dal suo cellulare in quell'area.

Il maltempo e le condizioni difficili hanno fatto sì che le ricerche fossero quasi sospese fino alla segnalazione di ieri. Vi hanno partecipato oltre 80 volontari supportati da due elicotteri e droni mentre i volontari cercavano in «aree remote attraverso il Monte Baldy», hanno precisato le autorità.