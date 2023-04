Joaquin Cortés ricoverato d'urgenza a Madrid. Il ballerino è svenuto mentre giocava con i figli

Joaquin Cortes ricoverato d'urgenza a Madrid. Il ballerino spagnolo, 54 anni, è svenuto qualche giorno fa mentre giocava con i suoi due figli. Ora si trova in ospedale in attesa di una diagnosi. A raccontare le sue condizioni è stato lui stesso con un post sui social, nel quale ha spiegato di aver avvertito qualche avvisaglia di malessere da diverse settimane con «tosse, stanchezza, mal di testa». Cortés ha spiegato di essere sotto antibiotici e ossigeno e che è ancora in ospedale in attesa di esami e di una diagnosi.

Joaquin Cortés ricoverato a Madrid: tosse e cecità all'improvviso

«Nonostante ciò ho provato senza sosta per settimane e sono riuscito a ballare a Madrid al Teatro Real (il 14 marzo) e a Barcellona al Liceu (il 26 marzo) - si legge nel post -. Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo. Ho avuto paura, ma poi è passata. L'altro giorno sono arrivato a Madrid da San Sebastian e mentre tornavo a casa dall'aeroporto ho ricominciato a tossire, ma questa volta ho dovuto chiedere a Mónica Moreno (la moglie, ndr) di prendere il volante perché all'improvviso non vedevo più nulla».

Lo svenimento davanti ai figli

Poi Cortés si è sentito male l'ultima volta qualche giorno fa mentre giocava con i figli Romeo (3 anni) e Andrea (2). «Sono svenuto subito. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici».