Isola dei famosi 2019, bacio tra Ariadna Romero e Ghezzal: «E' un figo pazzesco»

All'Isola dei Famosi sta per formarsi una nuova coppia, quella tra. Tra i due è già scattato un bacio ed entrambi mostrano grande interesse l'uno per l'altra. Secondo la modella il calciatore «». Sarà amore?L'arrivo dicome nuova concorrente dell', è stato accolto molto bene da tutto il gruppo. Grazie alla dolcezza della modella, al suo sorriso magnetico, e la sua voglia di aiutare e procurare cibo, Ariadna è stata molto apprezzata da tutti, e da un naufrago in particolare,Il calciatore ha gradito davvero tanto Ariadna, tanto dasulla guancia.La simpatia tra i due è ricambiata e Ariadna lo ha sottolineato dicendo: «. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio».