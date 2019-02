Isola dei Famosi 2019, Alda D'Eusanio e Roberto Cenci abbandonano il programma

di Ida Di Grazia

Isola dei Famosi 2019

L'continua a perdere pezzi, questa volta però non si tratta dei naufraghi ma di due pezzi da novanta:e il regista. Giovedì sera, durante la diretta della quinta puntata, l'opinionista non era accanto adper partecipare all’ultima puntata di #CR4-La Repubblica delle Donne. Un addio temporaneo quindi, ma che fa pensare alle cattive acqua in cui naviga il programma. Come se non bastasse anche, il regista sembrerebbe essere sul punto di dire addio. Il motivo? Cenci, come riporta Spysee, dovrebbe occuparsi di, il programma di Paolo Bonolis che verrà trasmesso a marzo. Quindi questa sera Cenci sarà ancora in regia, ma presto potrebbe essere sostituito da Paolo Riccadonna.