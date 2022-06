Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi, la rivelazione dell'amica: «Lui vive con la sua ex fidanzata che ha una patologia»

Edoardo Tavassi è sicuramente la scoperta televisiva de L'Isola dei Famosi 2022. Nonostante Guendalina, la sorella, lo abbia definito "l'uomo stuoia", il naufrago si sta facendo conoscere per la sua personalità dirompente. Una simpatia travolgente e una schiettezza spiazzante, Edoardo ha dimostrato di essere un uomo dai valori solidi. Ha raccontato la sua infanzia fatta di abbandoni e dolori ma sempre con il sorriso sulle labbra, è diventato un amico fidato di Nicolas Vaporidis e si è fatto travolgere da Mercedesz Henger per poi mettersi a distanza quando ha percepito che non si fidava. Anche se ora le cose con la figlia di Eva Henger vanno meglio i due non si sono ancora lasciati andare del tutto, si piacciono ma la diffidenza del concorrente del reality di Ilary Blasi crea ancora una barriera.

Isola dei Famosi 2022, lo scoop su Edoardo Tavassi

Ma a mettere in dubbio la veridicità del naufrago ci ha pensato Arianna David ospite di Barbara D'Urso, secondo l'ex Miss Italia infatti Edoardo vivrebbe con la sua ex fidanzata Lucia. «Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro una persona che mi dice di essere molto amica di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, io li per lì non ci ho neanche fatto caso a quello che mi aveva detto. Poi la scorsa volta quando l'ho visto in puntata ho pensato "vedi il bue che dice cornuto all'asino", ha fatto un casino con Mercedesz quando anche lui aveva questo segreto».

Il naufrago vive con la sua ex fidanzata?

Racconto confermato da un'amica dei fratelli Tavassi, Federica Chicca. «Lucia è l'ex ragazza di Edoardo, sono stati insieme 10 anni fa. Lei non esce di casa da dieci anni ha una patologia, vive con Edoardo e grazie a lui si è integrata con tutti i suoi amici. Lucia è diventata amica di Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo... Ma lei non esce proprio di casa per niente. Eravamo amiche, poi il rapporto si è un po' logorato». Guendalina non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione su questa indiscrezione, ma qualora fosse confermata questa notizia non può che confermare il grande cuore che ha Edoardo Tavassi.