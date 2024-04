Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli contro la produzione dopo l'infortunio di Marina Suma: «Non siamo carne da macello, la responsabilità è vostra»

Piovono critiche web su quanto accaduto ieri durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Tra le polemiche e la prima eliminazione, Selen ha dovuto abbandonare per sempre l'Honduras, a far adirare i telespettatori è stato l'incidente di cui è stata vittima Marina Suma.

Isola 2024, l'infortunio di Marina

Durante una sfida per conquistare l'immunità l'attrice si è trovata a duellarsi contro Pietro Fanelli: la sfida era un tira alla fune.

Già dalla presentazione fatta da Elenoire ieri in diretta gli utenti si erano scatenati scrivendo che la sfida non era equa per la differenza d'età e potenza fisica tra i due. Poi il crac, la prova inizia ma viene fatta ripetere perché si pensava il "poeta" non avesse capito le regole. Così Vladimir decide di far replicare il tutto, a quel punto Pietro trascina Marina dietro di se e lei cade a terra.

Critiche del web

Marina cade a terra e rimane quasi paralizzata, l'inviata chiama immediatamente i medici che dopo averla immobilizzata portano l'attrice in infermeria. Gli utenti scatenati sui social: «Mettete una donna di 65 anni contro un ragazzo di 20 e pensate non ci siano incidenti?» e ancora «ma che prove sono».

"La responsabilità di quello che è successo è tutta colpa vostra, le potevo fare male".

Vladi non sa che dire.

Il poeta ha servito#isola pic.twitter.com/DzriGuKSAL — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) April 15, 2024

La reazione di Pietro Fanelli

Lo stesso Pietro Fanelli durante le nomination si scaglia contro la produzione: «Una donna si è fatta male per colpa vostra non mia, non siamo carne da macello. Io nella prima prova avevo volontariamente fatto vincere Marina perché avevo paura di farle male».