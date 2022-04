Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti costretta ad abbandonare per le ustioni: «Sta già tornando in Italia». Le indiscrezioni

Di Patrizia Bonetti non si sa più nulla. L'influencer arrivata la scorsa settimana a L'Isola dei Famosi 2022 non si è più vista dopo la prova del fuoco che avrebbe decretato la sua permanenza su Playa Accoppiada o su Playa Sgamada. La sfida che vedeva l'ex gieffina contro Roberta Morise entrambe si sono spinte oltre ogni limite rimanendo di fronte le fiamme per 3.51 minuti. Ma se Roberta con qualche scottatura è riuscita a vincere la prova e a rimanere a Cayo Cochinos per Patrizia la cosa si è chiusa diversamente: lei ha riportato ustioni gravi e per questo era stata messa sotto osservazione.

Adesso a dare come notizia certa che l'avventura di patrizia a L'Isola sarebbe terminata è stato giuseppe Porro. «Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco!». Per il momento dobbiamo dire che è solo un rumor, in attesa di notizie ufficiali da parte della produzione o della diretta interessata, ma quel che è certo è che ieri nessuno ha fatto riferimento alle condizioni della ragazza.

Le ustioni dopo la prova del fuoco

Nella puntata di lunedì scorso era stata Ilary Blasi ad annunciare che a causa delle ustioni riportate Patty era stata portata in infermeria ma che stava bene. Ieri i telespettatori si aspettavano di rivederla e invece nulla. Della Bonetti nessuna notizia. La naufraga (senza isola) ha abbandonato l’Honduras? Pare proprio di sì. La sua avventura nel reality pare sia durata meno di Flavia Vento al GF Vip, scrivono sui social.

Cosa è successo

Nessuna delle due concorrenti giovedì scorso era disposta a cedere, e sono andate avanti a oltranza legate a delle catene e con le fiamme che arrivavano fino al volto. Dopo più di tre minuti le due mollano e alla fine a decretare la vincitrice fu la produzione che diede il "posto" alla Morise.

Patrizia aveva fatto un salto, spostandosi su un lato del corpo nel tentativo di sfuggire al calore e alle fiamme. Quando hanno lasciato la postazione della Prova del Fuoco era già evidente che entrambe avessero riportato delle ustioni, gravi o meno però non era dato saperlo. La Morise ha la gamba fasciata ma è rimasta sulla spiaggia, alla Bonetti pare sia andata peggio visto che ha lasciato subito Playa Sgamada.