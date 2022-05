Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni contro Luxuria: «Io aggressiva? Non sai nulla di me». Vladimir: «La gente ti voleva a casa»

Laura Maddaloni è l'ultima a tornare in italia dopo essere stata eliminata la scorsa settimana dall'Isola dei Famosi 2022. Arriva abbrozzatissima la moglie di Clemente Russo in studio e Ilary Blasi le fa i complimenti per la sua capacità di mettersi sempre in gioco senza tirarsi mai indietro in questa avventura. «Io non ho fatto strategie, sono una donna vera, ma l'aggressività è altro. Sono contenta che Clemente torni, perchè credo abbia subito la mia scia, lui in realtà è un buono»

APPROFONDIMENTI ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, c'è maretta in casa Maddaloni:... ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, Vaporidis smaschera Laura: «Ha truccato... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, tutti contro Nicolas Vaporidis:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Clemente minaccia Vaporidis. «Ti faccio... ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, Clemente e Laura «coniugi... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, malore in diretta per Laura Maddaloni: la...

Isola dei Famosi 2022, Vaporidis smaschera Laura: «Ha truccato la prova». Ilary minaccia tutti: «La prossima volta provvedimenti»

Isola dei Famosi 2022, Laura torna in studio e scoppia la polemica

La judoka è stata al centro di diverse accuse da parte dei naufraghi. Gli altri concorrenti la "etichettavano" come stratega e sono diverse le liti scoppiate in Honduras proprio per questo motivo tra i concorrenti del reality. Epici gli scontri tra Nicolas e la sportiva, se ne sono detti di tutti i colori fino addirittura ad arrivare a minacciarsi denunce a vicenda. Playa Sgamada è stata l'isola dove Laura ha passato piu' tempo essendo tra quelle che i naufraghi hanno sempre nominato con piu' "facilità".

Isola dei Famosi 2022, Clemente minaccia Vaporidis. «Ti faccio vedere io dopo in Palapa». Laura: «Nicolas mi ha messo le mani addosso»

Lite tra la judoka e Luxuria

Stasera laura entra in studio con un obiettivo, dimostrare chi è. E per prendersi la sua "rivincita" si rivolge a Vladimir Luxuria, che non ha mai gradito il suo atteggiamento nel reality: «Io ti ho sempre stimata, pensavo che la tua partecipazione fosse per me un valore aggiunto, forse ci tenevo troppo a piacerti. A te che hai sempre combattuto contro l'ignoranza della gente che ha guardato solo le apparenze hai fatto la stessa cosa con me mi hai giudicata in un gioco, dandomi della persona aggressiva. Tu non sai niente di me. E ricordati l'aggressività è un'altra». L'opinionista si difende spiegando le sue ragioni: «Non è vero, all'inizio mi sembravi schietta, poi io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu. Per me sei stata una grande campionessa, una grande madre ma non una brava naufraga. Anche se io non avessi detto niente la gente ti avrebbe mandata fuori comunque, fidati. Poi sì per me sei stata aggressiva che ti devo dire!»