Isola dei Famosi 2018, ultima ora: il ritiro di Franco e il primo finalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l': ledella puntata di stasera, oggi martedì: la verità sul ritiro diFranco Terlizzie la decisione sul primo finalista.è tornato in Italia e dovrà quindi affrontare i suoi ex compagni naufraghi della Palapa, chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso. Infatti, poco prima di lasciare l’Honduras, erano volate parole grosse da parte sua nei confronti di alcuni compagni.Nelle ultime ore si sono scatenate le voci sul web sulle cause del suon. Ebbene: il ritorno del naufrago è stato dettato solamente da problemi di. Seecondo quanto comunicato dall'ufficio stampa reality, infatti, Franco si è dovuto allontanare per dei controlli medici.Nel frattempo però, nel corso della puntata di questa sera, in onda alle oresu, i naufraghi saranno chiamati a decretare il primo finalista e a decidere quindi una strategia da adottare.Infine, ospite in studio ci sarà anche l’ultimo eliminato, che racconterà adla sua esperienza sull’Isola e potrà finalmente riabbracciare la nonna Pellegrina.