Io sono Mia, la vita di Mia Martini fa il boom di ascolti: oltre 7 milioni davanti alla tv

'Io sono Mià, interpretato da Serena Rossi, che è stato visto su Rai1 da ben 7.727.000 spettatori pari al 31% di share. Al secondo posto, su Italia 1, 'Le Ienè con 1.847.000 spettatori e il 9.6%. Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Il Collegiò con 1.634.000 spettatori e il 6.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Il Segretò su Rete4 (1.440.000 spettatori, share 5.3%), 'DiMartedì' su La7 (1.353.000 spettatori, share 5.8%), 'Bridget Jones' Baby' su Canale 5 (1.242.000 spettatori, share 5.6%), '#Cartabiancà su Rai3 (954.000 spettatori, share 4.1%), 'I Magnifici 7' su Tv8 (523.000 spettatori, share 2.2%), 'Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostrì sul nove (310.000 spettatori, share 1.2%). (segue)

La tormentata vita di, la carriera straordinaria, l'amore con Ivano Fossati e quel fardello della sfortuna che si è portata avanti per tutta la vita hanno premiato gli ascolti del film "Io sono Mia" in cui una straordinaria Serena Rossi interpreta la cantante.Sono stati 7 milioni 727 mila con uno share del 31% i telespettatori che ieri sera su Rai1 hanno seguito «Io sono Mia», la fiction con Serena Rossi dedicata alla vita a Mia Martini. Il film è stato il programma più visto della giornata, consentendo alle reti Rai di superare il 40% di share in prime time.