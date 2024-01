Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la Coppa Italia vince, “Non ti pago” tentenna, bentornata Berlinguer, “The Floor” debutta bene

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di martedì 2 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di attualità, serie tv, e sopratutto film. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da «Non ti pago» su Rai 1 a la Coppia Italia tra Milan e Cagliari su Canale 5, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Pagelle ascolti tv: Canale 5 batte Rai 1

Il match di Coppa Italia tra Milan e Cagliari andato in onda ieri su Canale 5 ha portato i rossoneri alla vittoria con quattro gol.

Su Rai 1 ieri è stato trasmesso «Non ti pago», film del 2021 diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall'omonima opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo. Si tratta dell'ultimo capitolo di una trilogia, preceduto da «Natale in casa Cupiello» (2020) e «Sabato, domenica e lunedì» (2021). Il film è stato scelto da 2.319.000 spettatori pari al 13.5%

Bene Bianca Berlinguer

Su Italia 1 è andato in onda «Will Hunting-Genio Ribelle», film del 1997 diretto da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Casey Affleck, Stellan Skarsgård e Minnie Driver. La pellicola è stata la scelta di 1.294.000 spettatori pari al 7.9%

Su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con il suo È sempre Cartabianca. Nella puntata di ieri spazio a le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del tradizionale discorso di fine anno e il via libera della Camera alla legge di Bilancio. Sè è passati ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e alle elezioni in Russia, Europa, Stati Uniti e India. Il programma è stato visto da 1.032.000 spettatori con il 7.3% di share

Rai 2, The Floor debutto top

Su Rai 2 spazio al game. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse. 100mila euro in palio. E soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno. Tutto questo è «The Floor». Ha debuttato ieri sera, su Rai2, una delle novità più attese del nuovo anno televisivo: un quiz inedito in Italia, ma già riconosciuto quale fenomeno televisivo internazionale. «The Floor» sarà in onda su Rai2, in prima serata, per sei appuntamenti. La prima puntata è stata seguita da 1.126.000 spettatori pari al 7.1%

Gli altri

Su Rai 3 è stato trasmesso «L'afide e la formica», film del 2021 diretto da Mario Vitale con Giuseppe Fiorello, Cristina Parku, Alessio Praticò e Valentina Lodovini. La pellicola ha appassionato 891.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%

Su TV8 ieri è andato in onda «Due pattini e una corona», film del 2022 diretto da Fred Olen Ray. La pellicola ha appassionato 700.000 spettatori con il 3.8%

Su La7 spazio a «Cose nostre-Malavita», film del 2013 diretto da Luc Bessonn. La pellicola, con protagonisti Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones, è l'adattamento cinematografico del romanzo «Malavita» di Tonino Benacquista e racconta il trasferimento in una città francese di una famiglia mafiosa inserita nel programma di protezione testimoni. Il film è stato visto da 660.000 spettatori con uno share del 3.6%

NOVE ha trasmesso «La maschera di Zorro», film del 1998, diretto da Martin Campbell e interpretato da Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones, basato sui personaggi di Zorro di Johnston McCulley. Il film è stata la scelta di 462.000 spettatori con il 2.9%