Ida Di Filippo di "Casa a prima vista": «Potrei lasciare l'agenzia immobiliare, punto sulla tv. In passato ho fatto la commessa»

Ida Di Filippo ha trasformato la figura dell'agente immobiliare in una star.

Lei, insieme ai due colleghi di "Casa a prima vista" Gianluca Torre e Mariana D’Amico, è diventata un personaggio televisivo tra i più amati. La 42enne campana si gode il successo e pensa già a come sfruttarlo per cambiare vita, lasciando l'agenzia immobiliare dove è impiegata a Milano. «Sognare non costa nulla. E poi c’è da dire che io sono abituata a cambiare lavoro: in media, ogni cinque anni. E ora, come agente immobiliare, ho già fatto presente a mia mamma che sono entrata nel sesto», ha detto al Corriere.

Ida Di Filippo, futuro in tv?

Con la tv ci ha preso gusto e ora sogna un futuro come personaggio televisivo: «Per ora, grandi sogni più che altro. Ma, visto che tutti mi riconoscono una grande capacità comunicativa, mi piacerebbe continuare la mia carriera sul piccolo schermo». In passato Ida Di Filippo è stata anche una commessa: «È una sensazione bellissima avere l’affetto di tanta gente. Ma devo dire che io ho avuto sempre questa capacità di entrare subito in empatia con le persone. Anche quando ho fatto la commessa e poi ho aperto una mia bigiotteria a Siano», ha detto.