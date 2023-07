Gf Vip 8, Ornella Muti tra i concorrenti? L'attrice smentisce: «Faccio l'artista non il trash». Il veto di Pier Silvio

Il GF Vip 8, in partenza a settembre, sta scaldando i motori.

Ornella Muti

Tra le ultime indiscrezioni era circolato il nome dell’attrice Ornella Muti. Notizia, questa, che l'attrice ha smentito categoricamente. «Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del 'Gf Vip' siano denigranti. Faccio l'artista non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello», conclude l'attrice.

Gli altri attori

Dagospia scritto che al GF Vip 8 dovrebbero esserci quattro attori. Ornella Muti era il primo nome di questa lista, ma gli altri tre non sono stati ancora resi pubblici. Per il momento, quindi, non conosciamo la loro identità.

Il veto di Pier Silvio Berlusconi

In attesa di scoprire l’intero cast del GF Vip 8, sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia fatto una richiesta specifica ad Alfonso Signorini. L’Ad di Mediaset ha detto “no a influencer e personaggi iscritti a OnlyFans” e ha già bocciato alcuni nomi che il conduttore e il suo staff gli hanno proposto. Era stato proprio il numero uno di Mediaset, del resto, a spiegare la nuova linea durante la presentazione dei palinsesti: «Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra».

Gf Vip, chi sono i concorrenti bocciati?

Secondo le indiscrezioni, rivelate da FqMagazine e Dagospia, la lista di potenziali concorrenti bocciata da Pier Silvio Berlusconi includerebbe nomi come Justine Mattera, l'ex parlamentare Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Ad Alfonso Signorini e agli autori l'arduo compito di creare un cast che non superi quei limiti delineati dall'amministratore delegato di Mediaset.