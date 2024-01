Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione

È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni. Ma cosa è successo nell'ultima puntata? E cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination e sondaggi, in attesa di sintonizzarci alle 21.30 su Canale 5.

L'ultima puntata

Dopo il rientro di Beatrice Luzzi, tutto è tornato alla normalità nella casa più famosa d'Italia. Il televoto è ripartito, così come le nomination.

Ad essere nominati lunedì 8 gennaio sono stati Sergio, Stefano, Paolo e Anita, che si sono aggiunti ai quattro della settimana prima, ovvero Federico, Monia, Rosanna e Beatrice.

Le anticipazioni

Dopo quello di Beatrice, questa sera al Grande Fratello potrebbe esserci un nuovo ritorno. Secondo MondoTv24, infatti, Mirko Brunetti potrebbe tornare dal 15 al 22 gennaio all'interno della casa in qualità di ospite d'eccezione. Un modo, questo, per attirare forse l'attenzione sul triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta, alzando di conseguenza gli ascolti. Per quanto riguarda le eliminazioni, nella puntata di stasera ben otto concorrenti saranno a rischio: Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi. Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Stefano Miele e Rosanna Fratello. Chi sarà costretto a lasciare la casa?

I sondaggi

Guardando i sondaggi del sito ForumFree, sembrano chiare le preferenze del pubblico:

Beatrice Luzzi 44.19%

Anita Olivieri 13.69%

Sergio D’Ottavi 10.78%

Paolo Masella 6.70%

Stefano Miele 6.42%

Monia La Ferrera 6.15%

Federico Massaro 6.03%

Rosanna Fratello 6.03%

I concorrenti rimasti

Al momento all’interno della casa del Grande Fratello ci sono i seguenti concorrenti: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Paolo Masella, Perla Vatiero, Rosanna Fratello, Rosy Chin, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi. Chi sarà il prossimo a lasciare il programma?

Nuova programmazione

Secondo quanto annunciato da Davide Maggio, il prossimo appuntamento con la diretta del Grande Fratello non sarà lunedì 22 gennaio. A causa della Supercoppa Italiana, la prossima settimana il palinsesto di Canale 5 subirà infatti alcune variazioni, che toccheranno anche il reality di Alfonso Signorini. Per recuperare la puntata gli spettatori dovranno però attendere solamente un giorno: la diretta di lunedì 22 gennaio verrà infatti spostata a martedì 23. Inoltre, a questa si aggiungerà anche un secondo appuntamento, con la messa in onda di una nuova diretta anche giovedì 25 gennaio.