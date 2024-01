Grande Fratello, le pagelle: Perla boss (8) Beatrice in affanno (9), Varrese scaricato (3). Nuovo cambio programma (2)

Perla Vatiero inizia a insidiare il trono di Beatrice Luzzi.

L'ex fidanzata di Mirko Brunetti, forte della sua storia d'amore non ha paura di far sentire la sua voce. Massimiliano Varrese viene scaricato da Monia e Il Grande Fratello si sposta a lunedì prossimo. Ecco le pagelle della puntata di martedì 23 gennaio.

Perla Boss, voto 8

C'è una nuova regina nella casa ... o aspirante tale. La dolce Perla Vatiero si è trasformata in "Donna Perla", come la chiamano nella casa e comanda a destra e a manca. La sua sfida personale è mandare a casa Beatrice, sa di essere forte al televoto e la sua storia non storia con Mirko le dà forza. Insidiosa

Beatrice in affanno, voto 9

Con il 39% delle preferenze Beatrice Luzzi vince l'ennesimo televoto. La Queen però non riesce mai ad avere una puntata serena. Dopo le discussioni con Anita, c'è una nuova rivale Perla. La Vatiero, a differenza di Anita, è una schiacciasassi e non arretra di un passo, tanto che l'attrice, rispetto agli scontri precedenti, è sembrata un po' in affanno. Non mollare!

Varrese scaricato, voto 3

Dopo Heidi Massimiliano Varrese deve dire nuovamente addio alla possibilità di creare la sua storia d'amore nella casa, perchè anche la sua ex Monia La Ferrera che lo scarica. L'ex assistente di volo ha provato più volte a fargli capire che tra loro non poteva esserci molto di più. In settimana gli ha anche confessato di avere una persona fuori, ma l'attore durante la diretta dice di non saperne nulla. Para Guru

Nuovo cambio programma per il GF, voto 2

Il Grande Fratello cambia ancora, a differenza di quanto annunciato questa settimana non ci sarà il doppio appuntamento con la puntata del giovedì, ma si passa direttamente a lunedì prossimo. Tutti questi cambi stanno diventando davvero destabilizzanti per il pubblico, anche per i fedelissimi.