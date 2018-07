Giulia De Lellis e Andrea Damante a Temptation Island Vip? L'indiscrezione su Instagram

di Emiliana Costa

Continua la "telenovela estiva" trae. Dopo le foto del bacio tra i due (ex?) fidanzati e la storia di Instagram in cui l'ex gieffina smentisce il fatto di essere tornata insieme al dj, ecco arrivare una nuova indiscrezione.O meglio, un'idea lanciata da Dandolo sul social: «... Ah, non saperlo...πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚! Ps: sarebbe una genialata autorale!». Insomma, secondo il noto giornalista di gossip, il tira e molla della coppia nata apotrebbe sfociare in una partecipazione al nuovo reality di Canale 5.Ma il post divide i fan. Se c'è chi non crede affatto che Giulia e Andrea possano accettare di sbarcare, c'è anche chi pensa che le discussioni degli ultimi tempi siano «». Ma Dandolo replica così: «In generale non vedo il "business" come una cosa negativa. Trovo inquietante che ci siano migliaia di persone che sui social si applicano seriamente ad attenzionare le vite vere o presunte di chi fa tv.».