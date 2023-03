Giovanna Ralli, età, carriera, amori e morte del marito: l'attrice ospite a Verissimo

Giovanna Ralli, dopo Ballando con le Stelle, ospite oggi a Verissimo. Lei una delle ultime grandi attrici del cinema italiano si racconta a Silvia Toffanin senza filtri: dalla carriera alla vita privata. Chi è Giovanna Ralli?

Giovanna Ralli, chi è

Giovanna Ralli è nata a Roma il 3 gennaio del 1935 (ha 88 anni). Cresce nel quartiere testaccio e a soli 6 anni, per aiutare economicamente la famiglia recita (era il 1942) nel film La maestrina di Giorgio Bianchi. Passa un anno e il grande Vittorio De Sica la vuole per il suo film I bambini ci guardano. Poi, intorno ai 15 anni ha vinto il premio di bellezza Miss Sorriso Lazio ed è apparsa come comparsa e generica sia in teatro sia al cinema nei film Luci del varietà, Signori, in carrozza, La famiglia Passaguai, Papà diventa mamma.

Carriera

Poi è arrivato il teatro, nella compagnia di un altro gigante, Eduardo De Filippo. Dopo Vittorio De Sica, per l’attrice romana è giunta la chiamata di Roberto Rossellini, che l’ha diretta in due film: Il Generale della Rovere e Era notte a Roma. Sotto la direzione di Paolo Spinola ha girato il film, La fuga. La sua interpretazione nel ruolo inedito (per l'epoca) e tragico della lesbica Piera le ha permesso di aggiudicarsi il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. È il 1966. Nella sua lunga carriera Giovanna Ralli si è aggiudicata due David di Donatello e due Nastri d’Argento.

Vita privata

Giovanna Ralli, ha avuto intorno agli anni '50 una storia d’amore con lo sceneggiatore Sergio Amidei (morto nel 1981) e poi con Michael Caine, incontrato sul set del film Passo falso, del 1968. Ma l'amore vero e unico lo trova piu' in la: nel 1977, però, ha sposato l’avvocato Ettore Boschi, morto nel 2013.

La morte del marito: cosa è successo

«Era stupendo, sono stati 38 anni di matrimonio. Era un uomo speciale, noi ci siamo conosciuti a gennaio 1977 e il 14 marzo ci siamo sposati», queste le parole che Giovanna Ralli rilasciò dopo la morte del marito.

Un vuoto incolmabile per Giovanna. Subito dopo la morte di Ettore Boschi, l'attrice lasciò l'appartamento ai parioli in cui vivevano insieme. Il dolore era troppo grande e la Ralli non riusciva piu' a stare in uno spazio che per 40 anni aveva condiviso con il marito. Ettore Boschi è stato un noto avvocato matrimonialista, scomparso nel 2013. Le cause della morte non sono mai state rese note, ma per Giovanna Ralli la perdita è stata devastante.