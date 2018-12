Giorgio Faletti, la vedova commuove il pubblico: «Quando voleva cambiare nome...». E Mara Venier piange

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite di Mara Venier a Domenica In,ha commosso il pubblico parlando di suo marito Giorgio Faletti. Lo scrittore, morto a Torino il 4 luglio 2014, ha scritto pagine importanti della letteratura italiana dopo una carriera di attore: «Sono stata la sua prima editrice, ricordo quando doveva pubblicare il suo libro in America. Voleva cambiare nome e chiamarsi ​George B.M., la traduzione letterale del suo nome. Faletti, sarebbe diventato "Bad Maker"». Roberta Bellesini ha poi detto: «E' bello parlare di Giorgio per quello che ha fatto quando era in vita ma è ancora più bello parlare di lui e delle sue opere per quello che ancora possono dare».Durante il racconto e l'intervistasi commuove, ricordando il suo amico: «Grazie Roberta per essere venuta e per aver ricordato una persona così speciale. Ho voluto farlo proprio in questa puntata, a pochi giorni dal Natale. E pensare che siamo qui da settembre, una lunga avventura vissuta con il nostro pubblico...»