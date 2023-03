Gianni Minà come è morto? La malattia cardiaca che l'ha portato via in breve tempo

Una breve malattia cardiaca. Così è morto Gianni Minà a 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato sul sua pagina ufficiale di Facebook. « Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità».

La malattia di Gianni Minà

La clinica specializzata dove era ricoverato

Il conduttore televisivo era ricoverato a Villa del Rosario. Una struttura che, come riporta il sito web, propone la migliore qualità del servizio di diagnostica per immagini, con apparecchiature di ultima generazione. Specializzata soprattutto in cardiologia. Il cui centro è attivo tutti i giorni h24 e si avvale di oltre 30 cardiologi esperti nella gestione di malattie cardiovascolari e di comprovata esperienza professionale