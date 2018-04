Gianna Nannini cade sul palco a Genova: portata via in ambulanza, ha una gamba rotta

Brutta serata quella di ieri per Gianna Nannini , che ha avuto un piccolo incidente con infortunio: a Genova per una tappa del suo tour Fenomenale, la cantante rock di Notti Magiche e Meraviglioso è scivolata mentre si esibiva al RDS Stadium dopo un'ora di show e non è più riuscita a rialzarsi: il concerto, tra gli applausi dei fan, è stato interrotto, e la Nannini ha raccontato sui suoi profili social quanto è avvenuto.

Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari e.... tutti seduti! pic.twitter.com/Eyj97wpnFy — GiannaNannini (@GiannaNannini) 3 aprile 2018

Gianna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo: la diagnosi iniziale era una, ma la Nannini su Facebook e Twitter ha parlato di «un grosso problema al ginocchio». «Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine - ha scritto - ci vediamo domani a Montichiari e... tutti seduti!»​.