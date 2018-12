di Paolo Travisi

Non solo l'emozione del susseguirsi delle eliminazioni nella finale del GfVip. Tante le sorprese per i "superstiti": uno dei quattro finalisti del Gf Vip, Walter Nudo viene chiamato da Ilary ad uscire in giardino. C’è una sorpresa per lui, ma prima Walter Nudo, chiede scusa ai due figli perché 15 anni fa partecipò al reality dell’Isola dei Famosi, lasciandoli soli. ”Il piccolo andava all’asilo, quando partii rimase traumatizzato e per due settimane non ha parlato. E’ stata un’esperienza durissima, ed anche se sono passati anni, certe cose, quelle sofferenze rimangono”. Poi in un video, il figlio Martin corre ed arriva dentro la casa. Grande commozione nell’incontro tra padre e figlio, a cui si aggiunge anche il secondo Elvis, entrambi i ragazzi seguono con profitto lezioni di danza. Abbracci, lacrime e sorrisi per uno dei momenti più genuini di questa edizione del Gf Vip.LA DOPPIA VASCAE’ il momento più trash della serata. Alfonso Signorini in costume intero blu, anni 50, sfida la Marchesa nella vasca dove piovono ceci e salsa barbecue per il giornalista, budino e peluche per la concorrente della casa. In realtà Signorini è apparso assai contrariato di sottoporsi alla tortura della vasca con l'attempata concorrente.Baci ed abbracci tra Ilary ed Alfonso Signorini prima della chiusura di questa terza edizione vip del Gf. Una conduzione affiatata la loro, sin dagli esordi. Signorini, fra un bacio e l'altro alla signora Totti, si lascia sfuggire che anche la quarta edizione sarà condotta da loro.PREVISIONI RISPETTATEPer la finalissima, specialmente nell'ultima settimana, erano molti a puntare sui social sulla vittoria di Nudo, che piace per la sua genuinità ed atteggiamento naif.