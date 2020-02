Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si lasciano andare: il momento che i fan aspettavano

Al Grande Fratello Vip 2020, dove le effusioni scarseggiavano, sembra essere tornato l'amore. Dopo la riconciliazione di Pago e Serena Enardu, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia danno del materiale concreto per far sognare i fan. I due, che hanno sempre dichiarato di essere solo amici, si sono lasciati andare a gesti super affettuosi. Aveva ragione la mamma del 28enne, l'attrice Eleonora Giorgi, che ha sempre ipotizzato la nascita di un feeling speciale. Durante l'ultima diretta, infatti, molta attenzione è stata riservata al presunto flirt.

Ieri sera gli inquilini della casa più spiata d'Italia si sono divertiti a organizzare una festa in stile anni Novanta. In giardino Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono lanciati in un ballo a stretto contatto e non sono mancati baci sentiti sulle guance. I due si stringevano, con gli occhi socchiusi: la testa di lei sulla sua spalla, lui pronto a darle dei baci con le mani letteralmente avvinghiate. Il tutto, sulle note di "Mille giorni di te e di me" di Claudio Baglioni.

«L’ultimo regalo per questa serata perfetta», ha detto Paolo provando a chiedere un’ultima canzone a Grande Fratello senza però avere successo. Poco dopo il ragazzo si è sfogato con Antonio Zequila, pronto a consigliargli di vivere pienamente questa storia d'amore. «Vorrei riuscire a lasciarmi andare di più», si è sfogato Ciavarro alludendo al suo percorso in casa. «Dovresti vivertela una storia qui dentro, fregatene di quello che pensa la gente devi fare quello che senti», ha replicato Zequila. «Vedremo, ho sempre seguito il cuore e la testa», ha concluso il giovane.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA