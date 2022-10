Gf Vip, Sara Manfuso ha fatto un gesto prima di lasciare lo studio contro Sonia Bruganelli?

Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip, si è affrontato in studio l’abbandono volontario del gioco da parte di Sara Manfuso. In studio Sara ha spiegato le sue motivazioni che, a sorpresa, sono legate a un episodio avvenuto con Giovanni Ciacci. Dopo la discussione, Sara è stata invitata da Alfonso ad abbandonare lo studio e su Twitter si legge: “gente sicura dallo studio mi dice che Sara prima di uscire è andata verso Sonia col dito puntato dicendole che si è sentita presa di mira dal primo giorno, e Sonia neanche si è girata ad ascoltarla” “A prescindere dal fatto che Sara Manfuso si sia sentita davvero molestata o meno il fatto che Ciacci abbia detto “facciamo una violenza sessuale” lo trovo riprovevole. Ma voi avete mai detto scherzando a una vostra amica una cosa simile? Perché io no e non trovo l’ironia” ha commentato un altro utente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com

