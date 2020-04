Gf Vip, lite furibonda: Antonella Elia e Denver contro Paolo Ciavarro. «Perché non hai fermato Clizia?»

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , Denver e Antonella Elia contro Paolo Ciavarro : «Perché non hai fermato Clizia?». Lui reagisce così. A poche ore dalla finale, il Grande Fratello ha organizzato un ultimo confronto a tavolino tra tutti i concorrenti della Casa. Ognuno di loro ha pescato il nome di un altro da una bolla di vetro, avendo la possibilità poi di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Andrea Denver ha pescato il nome di Paolo Ciavarro. Adesso, i due sono amici ma è rimasta un'ombra sul loro rapporto, la sfuriata di Clizia Incorvaia che chiamò Denver «Buscetta». Ecco la domanda di Denver a Paolo Ciavarro: «Ho sempre avuto molta stima di Paolo e lo sa, il nostro è stato un rapporto in crescendo e gli ho sempre dato precedenza in molte situazioni. Se proprio devo dire qualcosa, ho una domanda che ho sempre voluto fare e non ho mai fatto, 'Ti è dispiaciuto per come è andata in piscina?' Questa è l’unica cosa che mi sento di chiedergli…».

Paolo Ciavarro sembra infastidito dalla domanda e in un primo momento replica così: «Mi è dispiaciuto ovviamente per come è andata a finire, però io e te abbiamo parlato il giorno dopo e abbiamo chiarito». Antonella Elia lo incalza: «Perché non l'hai fermata?». E Paolo Ciavarro ammette: «Come ho detto in puntata, avrei dovuto ma in quel momento non ce l’ho fatta». Il conto alla rovescia per la finale è iniziato.

