Gf Vip, Edoardo Tavassi e la frase censurata su Daniele Dal Moro: ecco cosa non ha mostrato Alfonso Signorini in puntata

L’ultima puntata del Gf Vip ha creato polemiche per le affermazioni fatte da Edoardo Tavassi su alcuni concorrenti, in particolare su Daniele Dal Moro. Durante la puntata è stato mostrato un video in cui il fratello di Guendalina e altri concorrenti hanno fatto commenti su Dal Moro, e sebbene una parte delle affermazioni sia stata censurata, Tavassi ha confessato di pensare alcune cose sulla sessualità dell’ex tronista. In seguito alla puntata, Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram un commento in cui ha rivelato che sono state dette frasi ancora più forti nei confronti di Dal Moro, non mostrate da Alfonso Signorini. Ecco quali.

