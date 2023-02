Gf Vip, Edoardo Donnamaria: «Per una battuta non lavoro più...». E svela che gli autori non hanno mostrato tutto

Al Gf Vip ha fatto molto scalpore una situazione andata in scena durante l'ultima puntata, in cui Edoardo Donnamaria ha rivelato che gli autori del programma non avrebbero mostrato alcune situazioni particolari su di lui, in particolare una battuta che avrebbe potuto compromettere la sua carriera televisiva.

Gf Vip, Donnamaria preccupato per una sua frase

Durante la puntata, è stata mostrata una clip in cui i concorrenti hanno (s)parlato di Daniele Dal Moro, con tanto di clip non mostrata integralmente e giudicata "non pubblicabile" da Signorini. Dopo la puntata, Donnamaria ha espresso la sua preoccupazione riguardo ad una sua frase che avrebbe potuto compromettere la sua carriera televisiva. La situazione sembra destinata a non terminare qui, con possibili ulteriori sviluppi nelle prossime puntate del reality show.

