Gf Vip choc, Dana Saber: «Amo Putin, è il mio uomo ideale». Telespettatori indignati: «Squalificatela»

Una nuova polemica travolge il Grande Fratello Vip. Colpa delle frasi pronunciate dalla nuova concorrente Dana Saber. La modella, parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, ha detto: «Amo Putin, è il mio preferito! È il mio uomo ideale». Il tutto accompagnato da grasse risate. Romita e Altobello, probabilmente resisi conto della pericolosità di quelle affermazioni, hanno immediatamente cercato di cambiare argomento, ma agli attenti telespettatori la frase su Putin non è sfuggita e ora - attraverso i social - chiedono provvedimenti nei confronti di Dana Saber.

Dana Saber squalificata per la frase su Putin?

Sono in molti su Twitter a invocare la «squalifica» per la concorrente. Soltanto una settimana fa veniva espulso Riccardo Fogli, colpevole di aver pronunciato una bestemmia pochissime ore dopo il suo ingresso nella casa del Gf Vip.

La polemica con Dayane Mello

Nelle scorse ore anche Dayane Mello si è scagliata contro Dana Saber, nonostante le due siano state paparazzate la scorsa estate in atteggiamenti intimi. L'ex gieffina ha fatto sapere tra le sue stories Instagram di «aver fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita», lasciando intendere che i suoi rapporti con la concorrente marocchina si siano interrotti prima del suo ingresso nel reality show. «Ognuno doveva fare il suo percorso di vita e di lavoro, togliersi da bocca il mio nome. Ho fatto anche io il mio percorso con tanti sacrifici, tutti vogliono attaccarsi, per essere uguale devi nascere con l'essenza giusta. Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace», ha replicato stizzita la modella, cancellando dopo qualche ora le storie.