Gf Vip, Antonino Spinalbese pazzo per Giaele De Donà: il gesto 'fisico' fatto nel cuore della notte

Che Antonino Spinalbese sia pazzo di Giaele ci sono pochi dubbi. L'ex compagno di Belen Rodriguez sembra magneticamente attirato dalla coinquilina che però, dopo quello che sta avvenendo negli ultimi giorni tra lui ed Oriana, sta cercando di mantenere le distanze. Questo atteggiamento non sembra stare bene all'hair stylist che, i fan hanno notato, non fa altro che cercare un contatto fisico con la De Donà. Tutto molto bello se non fosse che poi la sera va a infilarsi nel letto con la Marzoli. Arriverà la resa dei conti su tutto questo?