Gf Vip, Antonino Spinalbese esce dalla Casa per accertamenti medici. Fan in ansia: «Cos'ha?»

«Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici». Questo l'annuncio apparso sulle pagine ufficiali di Mediaset in merito al concorrente che, in questa edizione, è tra i protagonisti insieme al cast scelto dagli autori per l'attuale edizione. Apprensione da parte dei fan che, in questi minuti, si stanno confrontando sui social per capire le condizioni del concorrente. Antonino Spinalbese, dunque, è attualmente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

