Gf Vip, scontro infuocato tra Aldo Montano e Alex Belli: «Mettiti a sedere. Non fare il furbetto»

Parte con uno scontro tra due grandi amici nella casa del Gf Vip. Alex Belli e Aldo Montano non si sono risparmiati neanche stasera. Tutto è partito da un'accesa lite tra Alex e Gianmaria. Nelle scorse ore infatti gli scontri tra i due si sono fatti sempre più accese. Dopo le nomination della scorsa settimana in cui l'attore ha nominato l'imprenditore accusandolo di usare le donne della casa per cercare di rimanere più a lungo nella casa, la situazione si è fatta sempre più critica. Alex non si è fermato a nominare Gianmaria ma ha parlato anzi sparlato di lui con tutti gli altri gieffini, Soleil e Sophie tra tutti, continuando ad accusarlo di non aver carattere e di essersi avvicinato a Sophie solo per ricevere i consensi del pubblico. Gianmaria si difende timidamente dal confessionale dando del bravissimo attore ad Alex.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Iva Zanicchi e il flirt con Alberto Sordi: «Sono... TELEVISIONE Gf Vip, Francesca Cipriani da bambina vittima di bullismo:... TELEVISIONE Gf Vip, Giucas Casella trova l'amore (per Nina) con Iva Zanicchi:... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli tranquillizza Delia su Soleil: «Solo... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio... TELEVISIONE GF Vip, Halloween bollente: bacio hot tra Soleil e Sophie mentre Alex... TELEVISIONE Gf Vip, Raffaella Fico torna nella casa per Soleil: l'incontro... GF VIP Gf Vip, la figlioccia di Jo Squillo entra a sorpresa nella casa: ecco... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Alex Belli tranquillizza Delia su Soleil: «Solo amici». Aldo Montano non gli crede: «Avrà i suoi accordi con la moglie»

Gf Vip, la lite tra Gianmaria e Alex

Ma ieri l'attore di Centovetrine ha preso faccia a faccia Gianmaria per dirgli tutto: «Hai preso un due di picche da tutte e continui». Ma Ginamaria si dice felice: «Ieri Alex Belli ha lasciato il posto alla persona e non all'attore. Ho apprezzato quello che mi ha detto. Secondo me all'interno della casa ma soprattutto quando c'è la diretta per lui inizia il Ciak si gira. Finalmente ieri ho visto la verità». Ma Alex non gli crede: «Ma perchè non mi hai affrontato prima? Alla fine ho parlato solo io te non rispondi mai. Ci sono volute 3 bottiglie di vino per farti svegliare. Inutile ora mi dici che sei contento del confronto perchè è finto. Il problema è che tu sei pieno di sovrastrutture. Tutte le cose che fai hanno un alone per far vedere a noi e ai telespettatori qualcosa». E su questo argomento entra a gamba tesa anche Alfonso Signorini: «Alcuni della casa dicono che ti vendi per quello che non sei. Si dice che non sei un imprenditore di successo ma sei un rappresentante di pellami. Vuoi dare immagine di te farlocca che in realtà non è veritiera?». Incredulo risponde Gianmaria. «Io sono un dirigente aziendale» Ma la questione non si ferma a Gianmaria e Alex perchè a entrare nel contrasto è anche il campione di scherma.

Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio con Soleil: «Se vuoi stare con me, torna in te»

Fuoco e fiamme tra Aldo e Alex

Aldo Montano ha avuto infatti stasera modo di sentire ciò che Alex Belli ha detto su di lui durante la festa di Halloween. E non l'ha presa benissimo, anzi e lo ha messo a tacere: «Mettiti a sedere va!».

Alfonso Signorini ovviamente non poteva esimersi dal mostrare quelle immagini nè tantomeno poteva evitare di parlare di ciò che ha dichiarato Alex Belli dopo la lite con Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore infatti ha avvertito l’attore facendogli capire che Aldo Montano lo considera ipocrita. Complice il vino la reazione di Alex è stata violenta: «Aldo quando esci allo scoperto ti aspetto». Aldo dopo aver ascoltato le parole di Alex per iniziare ha cercato inizialmente di ironizzare: «Avete fatto entrare troppo vino ieri sera mi sa! Mi sembra strano stamattina ci siamo parlati ma non erano questi i toni. Mi deve spiegare». Alfonso Signorini a questo punto si rivolge ad Alex: «Tu lanci un macigno nello stagno. È una cosa che ti tenevi dentro. Perchè Aldo succede così?». Ma lo schermitore spiega: «Non ho nessuna forzatura in quello che faccio e vedo. Se ha delle cose da dirmi me le può dire». A questo punto Alexnon poteva fingere e quindi ha dovuto dire ciò che pensa realmente di Aldo: «È vero tu hai un po’ questo alone. Ti invito a vedere quello che può essere un tuo modo di fare. Vuoi sempre mettere apposto qualcosa». Aldo comincia ad agitarsi: «Alex il tono e la recita pompata che hai fatto. La tua professione è una cosa la mia è un’altra. Ho sempre messo apposto squadre».

Soleil peggiora la situazione

Aldo Montano deluso e «storto» la chiude qua. Ma non poteva mancare il pensiero di Soleil su totto ciò: «Alex secondo me ha esaltato i toni però ha detto una grande verità. Il messaggio che voleva dare era che qui non siamo a portare le nostre professioni. Aldo è come tante persone che qui dentro hanno delle opinioni e spesso tendono a non esporsi». Aldo pensava di aver finito con quanto già detto ma non ha potuto non rispondere all'influencer e dopo aver ammesso di non nutrire simpatia per Soleil ha zittito Alex invitandolo a sedersi: «Giravi un po’ largo stamattina». Alex finora si era contenuto quasi imbarazzato ma arriva subito la reazione a caldo: «A me a sedere non me lo dice nessuno. Apprezzo tantissimo Aldo, vengo a sapere alle quattro del mattino che mi dici ipocrita, capisci che mi girano che non c’entra niente con tutto il suo mondo». L'opinionista Adriana Volpe allora ha criticato Alex: «Molto stupita dal suo atteggiamento. Mi sembra che la dentro è lui che ha una critica per tutti. Quante volte ho sentito dire proprio da te falso ipocrita indirizzato a qualcuno. Sei stato molto incoerente con Gianmaria. Sei il primo che bacia. Stai cercando di abbassare Gianmaria, di segnare il territorio, predichi bene ma razzoli male».