Geolier, la città dove è più ascoltato non è Napoli: ecco i dati Spotify. Milano prima in classifica

La vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo 2024 ha sollevato un polverone: in molti, infatti, sostengono che il rapper napoletano non abbia meritato la vittoria e che questa sia riconducibile per lo più al sostegno incondizionato dei suoi concittadini. L'annuncio della classifica da parte di Amadeus, ieri sera, è stato accompagnato dai fischi del pubblico dell'Ariston, che avrebbe voluto vedere in prima posizione Angelina Mango, dopo l'emozionante esibizione sulle note di "La Rondine" di suo papà Pino.

Geolier, non è Napoli la città dove viene più ascoltato

Ma come stanno realmente le cose? La Rai fornirà informazioni dettagliate sul televoto al termine del Festival, ma un'indicazione interessante arriva dai dati degli ascolti su Spotify.

I numeri di Geolier sono impressionanti: nel 2023 ha superato il miliardo di stream sulla nota piattaforma musicale e, mensilmente, tocca quota 5,8 milioni.

La classifica Spotify

Questi ascolti, a differenza di quanto sostengono in molti, non provengono per la maggior parte dalla città di Napoli. Anzi. Secondo i dati messi a disposizione da Spotify, la città dove Geolier viene più ascoltato è Milano con oltre 1,5 milioni di stream mensili. Al secondo posto troviamo Roma, con 857mila ascolti, mentre Napoli è solo terza con 409mila. Seguono Torino (267mila) e Bari (202mila). Insomma, se è vero che la fanbase di Geolier sta facendo la differenza al televoto, è altrettanto vero che localizzare questa solo nel capoluogo campano sembra profondamente sbagliato.