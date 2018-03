Morto Frizzi, rivoluzione Mediaset: cancellati Uomini&Donne e Amici

Morto Frizzi, cambia la programmazione Rai. Cancellata L'Eredità

Morto Frizzi, Bruno Vespa a UnoMattina: "Stasera puntata speciale di Porta a Porta"

Mediaset cambia la programmazione in seguito alla scomparsa diLe principali variazioni:- Su Canale 5 rimandate le puntate di “Uomini e donne”, “Amici” e “Avanti un altro”;- Su Retequattro rinviato l’appuntamento in seconda serata con “Ieri,oggi italiani”, condotto da Rita dalla Chiesa;- Su Mediaset Extra, dalle ore 18.00, speciale “Dedicato a Fabrizio Frizzi” con lo show “Come sorelle” (in onda su Canale 5 nel 2003) e, a seguire, le più belle immagini del presentatore scomparso alla serata dei “Telegatti” del 1992.