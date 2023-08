Eredità di Franco Battiato, spunta un nuovo testamento: «Lascio tutto a mia nipote»

«Nomino come mia unica erede la mia cara nipote Grazia Cristina Battiato. 11 maggio 2018. Franco Battiato».

In questo biglietto Franco Battiato avrebbe scritto le sue ultime volontà, come riportato da Open. L’autentica del notaio Alessandro De Cicco, su richiesta della stessa Grazia Cristina Battiato, è del 30 giugno 2021. A due anni si torna a parlare del testamento dell'artista morto il 18 maggio 2021. Con la breve nota, autenticata da un notaio, il cantautore siciliano intendeva lasciare tutti i suoi beni alla nipote.

I dubbi

Ma sulla nota ci sono molti dubbi. Poche righe, scritte in stampatello. Un modo di scrivere inconsueto per il cantautore. Anche sulla firma Franco Battiato, e non Francesco, il suo vero nome. E la data del maggio 2018, successiva al febbraio dello stesso anno, mese in cui un neurologo di Catania lo aveva dichiarato incapace di intendere e di volere. Per questo il tribunale civile di Catania aveva nominato un amministratore di sostegno per Battiato, individuato in suo fratello Michele.

A chi sono andati i beni

Il neurologo descriveva per il cantautore un disorientamento temporo-spaziale, marcato deterioramento cognitivo e memoria a breve termine, “significativamente peggiorati negli ultimi mesi”. Mentre nel 14 luglio la nipote del cantautore ha ottenuto l’eredità di parte dei suoi beni, tra cui un’azienda e la villa a Milo dove l’artista viveva.