Francesco Chiofalo, operazione riuscita: ha ripreso conoscenza

Francesco Chiofalo aveva voluto condividere con i follower le sue paure a poche ore dall'intervento. Ha voluto parlare, scrivere e sfogarsi con chi sta seguendo la sua tragedia. «Mai avuto così paura - ha scritto il giovane su Instagram - era da un po' che non mi facevo vedere in video. Domani mi tocca», così Francesco Chiofalo su Instagram aveva condiviso con i follower la lunga sera prima dell'intervento. Nelle stories l'ex concorrente di Temptation Island non nascondeva la paura e ringraziava tutti per l'ondata d'affetto con cui era stato travolto da quel terribile giorno, poco prima di Natale, in cui aveva annunciato di avere un tumore al cervello.

si è svegliato e sta bene. L'ex concorrente di Temptation Island, meglio conosciuto come "", è stato operato oggi al San Camillo per un tumore al cervello. «L'operazione, malgrado fosse complessa, è andata bene e Francesco si è risvegliato», fanno sapere dall'ospedale. Non c'è ancora un bollettino ufficiale, visto che la prassi vuole che la prognosi sia sciolta dopo 24 ore.Chiofalo è stato operato per un meningioma benigno: la famiglia aveva fatto sapere che il ragazzo era entrato in sala operatoria alle 9 di stamattina. L'operazione si sarebbe conclusa intorno alle 18.