Francesco Benigno squalificato dall'Isola dei Famosi, lui protesta: «I poteri forti di Mediaset hanno deciso»

Francesco Benigno non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi.

Inizialmente si era parlato di un ritiro spontaneo, poi con una nota ufficiale la produzione del reality ha fatto sapere di aver squalificato l'attore dal gioco: «A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento - si legge - Francesco Benigno è stato escluso da "L’Isola dei Famosi"». Il televoto di questa settimana, nel quale Benigno era coinvolto, è stato annullato e riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination.

L'attore, attraverso il suo profilo Instagram, ha fortemente criticato la decisione della produzione, affermando: «Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente».

Nel reel pubblicato sui social Benigno dichiara: «Mi giunge notizia adesso dall'Italia telefonicamente da parte di mia moglie che io mi sono ritirato dall'isola, ma io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dopo una discussione con un concorrente che ci era rimasto male, una discussione verbale nulla di più. Sono stato prelevato con una scusa, che dovevano parlarmi, e mi hanno portato nel resort, accanto all'isola, comunicandomi che io dovevo lasciare l'Isola, perché c'era qualcosa che a loro dire che io avrei fatto, ed ovviamente non ho fatto».

Le accuse dell'attore sono pesanti: «I poteri forti di Mediaset e Banijai hanno deciso che io devo essere eliminato, però non ci hanno dato la spiegazione. Ci hanno fatto addirittura delle proposte sia al sottoscritto sia a mia moglie sia al mio agente di denaro, di non chiedere penali, e questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, tu non ci fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare le penali».