Rai storia cancella l'intervista di Franca Leosini all'aggressore di Lucia Annibali: «Per non urtare le donne»

Bufera su "Storie maledette" di Franca Leosini. Rai Storia taglia la messa in onda dell'intervista a Luca Varani, condannato come mandante dell'aggressione di Lucia Annibali che venne sfregiata in volto con l'acido. Rai Cultura ha deciso di non trasmetterla più: «per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori», dopo le polemiche sollevate in particolare da Pd e Iv contro la messa in onda oggi su Rai Storia dell'intervista a Luca Varani.

«Il palinsesto della "Domenica Con" in onda oggi su Rai Storia dalle 14 alle 24 e curato da Franca Leosini - spiega Rai Cultura in una nota - è tutto dedicato, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, a questo tema, per ribadire il rifiuto incondizionato di ogni forma di violenza e per proporre, inoltre, ritratti di donne che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro Paese.

All'interno di questo palinsesto, Rai Storia e Franca Leosini avevano deciso di inserire anche l'intervista da lei realizzata nel 2016 per "Storie Maledette" a Luca Varani, condannato come mandante dell'aggressione di Lucia Annibali, sfregiata con l'acido tre anni prima». Si trattava, sottolinea ancora Rai Cultura, di «un'intervista senza sconti e senza nessun tipo di compiacimento, che ribadiva - condannandola apertamente - tutta la gravità e la gratuità di un gesto criminale. Tuttavia, per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori, Rai Cultura ha deciso di non mettere più in onda quell'intervista, mantenendo la programmazione del film tv "Io ci sono" con Cristiana Capotondi che fa rivivere il grande coraggio e la straordinaria determinazione di Lucia Annibali».

