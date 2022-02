Fiorello sarà alla finale di Sanremo? Nessuna conferma, ma i fan sperano nell'effetto sorpresa

Fiorello sarà presente alla finale di Sanremo? É la domanda che tutti si stanno ponendo, a poche ore dall'inizio dell'ultima serata del Festival. "Ciuri" ha affiancato Amadeus il primo giorno, poi è tornato a Roma. Il suo impegno alla kermesse non è mai stato definito ufficialmente, tanto che anche Ama l'ha citato più volte in diretta: «Se vuoi tornare siamo qui». Lui non si è esposto, lasciando aperta la possibilità di un ritorno a sorpresa. E adesso i fan dello showman più amato d'Italia tengono le dita incrociate.

Fiorello alla finale di Sanremo?

La presenza a sorpresa di Jovanotti nella quarta serata è un precedente che lascia sperare chi vorrebbe vedere Fiorello di nuovo sul palco del Festival. Non è escluso che la direzione stia nascondendo di proposito il ritorno, per creare così l'effetto sorpresa. Amadeus nella conferenza stampa odierna non ha parlato dell'amico e collega e non ci sono posizioni ufficiali in merito. Ma da questa mattina nella città ligure i bene informati fanno sapere che non è escluso che Fiorello possa tornare per la finale, nonostante lui stesso aveva annunciato che la sua avventura sarebbe finita alla prima serata.