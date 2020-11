Striscia la Notizia, Ficarra e Picone a sorpresa annunciano l'addio: «Dopo 15 anni non è facile»

Ficarra e Picone a sorpresa annunciano l'addio a Striscia la Notizia: «Dopo 15 anni non è facile». Come un fulmine a ciel sereno, i due conduttori hanno salutato, per sempre, il pubblico a casa e Antonio Ricci.

Addio a sorpresa a Striscia la Notizia. Ficarra e Picone durante la diretta hanno annunciato che questa sarà non solo la loro ultima settimana da conduttori prima del passaggio di testimone, ma sarà anche l'ultima volta che li vedremo dietro il bancone del Tg satirico.

«Oggi è cominciata l'ultima settimana di conduzione - ha comuicato Ficarra - e sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti».

«Al momento passiamo il testimone, ma non è detto che sarà per sempre» ha concluso Picone.

