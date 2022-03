Fedez la malattia, i mesi orribili dei Ferragnez: dalle malattie di Valentina e Vittoria all'annuncio choc

Vita meravigliosa quella di Chiara Ferragni e Fedez. O così almeno appare agli occhi dei fan: marito e moglie innamorati, carriera di successo, figli bellissimi. Eppure anche a loro la vita sta riservando brutte sorprese. Negli ultimi mesi le loro storie su Instagram sono costellate di annunci choc e piccoli e grandi dolori da affrontare.

L'ultimo in ordine cronologico è di due giorni fa quando Fedez con un annuncio su Instagram, ha spiegato di aver scoperto di avere una brutta malattia. Per fortuna è stata trovata in tempo e il rapper ha dichiarato di avere intenzione di raccontare il percorso che affronterà tramite i social, come ha sempre fatto per tutti gli eventi importanti della sua vita. Nelle ultime ore anche la moglie Chiara ha voluto raccontare un po’ della delicata situazione che tutta la famiglia sta passando, tornando poi a sorridere in occasione del quarto compleanno del primogenito Leone.

Mesi non bellissimi dunque questi ultimi per i Ferragnez. Solo tre mesi fa la coppia che si trovava in montagna è stata costretta a interrompere le vacanze di Natale: «Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) - aveva fatto sapere Fedez su Instagram - ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza». Nulla di grave, ha spiegato la mamma tra le storie: «Leo non stava bene, aveva la febbre ieri. Oggi non ce l'ha più, ha solo tosse, però se l'è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, ma visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa, preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai. Speriamo di no. Qui siamo un po' isolati. Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l'anno prossimo».

Vittoria, nata a marzo dello scorso anno, era stata ricoverata a causa del virus Rsv, un virus respiratorio sinciziale che colpisce molti bambini. In quell'occasione Fedez e Chiara Ferragni si spaventarono molto, ma fortunatamente la piccola è guarita dopo qualche giorno. «Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa avere» aveva detto l'imprenditrice digitale, condividendo con i follower la lezione di vita: «La salute è davvero il lusso più grande, non dimentichiamolo mai».

L' "Annus horribilis” dei Ferragnez era iniziato con Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Anche lei ha raccontato in un blog della sua convivenza con una brutta malattia: l'influencer purtroppo non aveva un brufolo sulla fronte, come pensava, bensì un tumore maligno, ed è stata lei stessa a rivelarlo ai fan mostrando la cicatrice su Instagram.

«Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulino-resistenza». Quindi aveva consigliato a tutti di fare prevenzione: «Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo».