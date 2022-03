Fedez malato, operato al San Raffaele di Milano. Rivelazione di “Libero”: non è chiaro l'esito dell'intervento

Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano. Al momento, per questioni di privacy, non è ancora nota la tipologia di intervento e non è chiaro l'esito. Lo riporta il quotidiano Libero: il rapper d'altronde non ha ancora svelato quale sia la sua malattia. «Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato», aveva detto sui social.

Fedez operato, cosa è successo

L'arrista avrebbe infatti la demielinizzazione, un processo che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla, la patologia infiammatoria più frequente del sistema nervoso centrale e che colpisce, in Italia, una donna su 500 e un uomo ogni mille: i campanelli d’allarme sono diversi: il calo della forza muscolare, il formicolio, la difficoltà ad articolare le parole e la riduzione drastica della vista.

Fedez torna a parlare della malattia: «Oggi sarà una giornata importante»

Fedez, la malattia: dal formicolio alla perdita di forza, i primi sintomi della demielinizzazione

«Domani per me sarà una giornata importante - aveva scritto il rapper - volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività». Quel “domani” probabilmente era il giorno dell'intervento. Fedez aveva poi dedicato una pensiero a Chiara Ferragni: «Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale». La conclusione del messaggio infine per i piccoli Leone e Vittoria: «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».