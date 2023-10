Fedez, come sta oggi? Il rapper ancora ricoverato: per l'ultimo sanguinamento nessuna trasfusione

Fedez è ancora ricoverato in ospedale al Fatebenefratelli di Milano.

Belve, Fedez non ci sarà: la decisione della Rai. Emanuele Filiberto di Savoia, Raoul Bova e Patty Pravo, gli ospiti. Le interviste

Fedez ricoverato in ospedale, come sta

Fedez è ricoverato da giovedì per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute - dopo il nuovo sanguinamento di domenica, intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un'endoscopia senza necessità di trasfusioni - oggi le condizioni del rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate.

Le parole del padre

A svelare qualche dettaglio sulla sua condizione è stato suo padre, Franco Lucia che a La Stampa ha dichiarato: «Dobbiamo essere forti per lui». Fuori dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano c'è anche la mamma Annamaria Berrinzaghi: Fedez sta «un po' meglio. Così così». Pochissime parole, dette a bassa voce. Nessun commento, invece, sulle possibili dimissioni: non imminenti e soprattutto rimandate, specie dopo l'ultimo evento acuto di domenica. La famiglia ha scelto un low profile: la comunicazione delle condizioni di salute è veicolata direttamente dai familiari più stretti e non sono previsti bollettini medici.